"الاتصالات" و"الزراعة" تدرسان ربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات، عن تعاون الوزارة مع وزراة الزراعة في تحويل كارت الفلاح إلى كارت مدفوعات، يستطيع المزارعون من خلاله الحصول الخدمات المالية التى تقدمها البنوك، واستخدامها في عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالي، بجانب التيسير على المزارعين عملية الحصول على الحصص المقررة لهم من الأسمدة المدعمة، ومن المبيدات ومن التقاوي وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يتم حاليا ربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة" ليتم خلالها سداد جميع المدفوعات، والإجراءات التى يتم اتخاذها في سبيل ذلك، مما يساهم في دعم الخدمات التي تُقدم من خلال الكارت وتعظيم الاستفادة منه.

وأوضح المصدر، أن المنظومة الجديدة تساهم في تيسير عمليات صرف أي مستحقات مالية للمزارعين، مقابل توريد المحاصيل لتكون من خلال ماكينات الصراف الآلي، ودون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، وتساهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير المعلومات عن جميع الأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى تحديد الدورة الزراعية المناسبة لكل منطقة واختيار أنسب المحاصيل الزراعية وتوفير مستلزمات انتاجها.

واشار المصدر إلى أن تحويل بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية "كارت الفلاح" إلى بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقا للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية "ميزة" يتيح للمزارعين الحصول على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك.

وأعلنت وزراة الزراعة عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" في محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج الشرقية والبحيرة كمرحلة أولى وثانية، في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين استكمال المنظومة في كل المحافظات سيتم البدء في المرحلة الثالثة والتي تشمل محافظات أخرى وهي القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر، بذلك يكون عدد الجمعيات التي تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالي عدد كروت تبلغ 1257433 كارتا.