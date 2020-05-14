الجسر الجوي الاستثنائي للطيران يسير 6 رحلات لإعادة العالقين غدا

تسيّر وزارة الطيران المدني غدا، 6 رحلات جوية إلى الرياض والإمارات والكويت، لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ شركة مصر للطيران تسير غدا 3 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الكويت والرياض ودبي، بينما تسير شركة إير كايرو للطيران 3 رحلات الي أبوظبي، وتنقسم العودة إلى مطاري سفنكس الدولي، ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.