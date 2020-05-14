مباحثات مصرية مع إسبانيا ومالطا حول ليبيا وسد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، عن عقد مباحثات مع إسبانيا ومالطا تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسهم الأزمة الليبية وقضية "سد النهضة" الإثيوبي.

وعقدت جولة المشاورات السياسية الافتراضية بين مصر وإسبانيا، أمس، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفيرة إيفا مارتينيز مدير عام إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي والمتوسط بوزارة الخارجية الإسبانية، وبمشاركة مساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول غرب أوروبا ومديري الشؤون ذي الصلة، وبحضو السفير رومان كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وتناولت المشاورات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانب الإسباني على التعرف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تطورات مشروع "سد النهضة".

وأكد السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في ليبيا، وعرض للدور التركي السلبي في ليبيا وقيامها بإمداد الميليشيات في ليبيا بالمزيد من الأسلحة ونقل المزيد من الإرهابيين من سوريا مما يمثل عنصراً رئيسياً لعدم الاستقرار وتهديد الأمن في المنطقة ويهدد مخرجات عملية برلين.

وتلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً من إيفاريست بارتولو، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا، وفق ما صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حيث تبادلا الوزيران وجهات النظر حول مستجدات الأزمة في ليبيا، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، وذلك تجنباً للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.