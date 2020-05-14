بعد وفاته.. "زمازيراتي" تعلن عن نموذج فريد للسير ستيرلنج موس

أعلنت شركة مازيراتي البريطانية، عن نموذج جديد فريد من نوعه مخصص للسير ستيرلنج موس سائق السباقات البريطانى الشهير، والذي توفي في 12 أبريل 2020 عن عمر يناهز الـ90 عاما.

كان من المفترض الإعلان الرسمي عن السيارة الجديدة MC20 في الشهر الجاري، ولكن تم التأجيل إلى آخر العام بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

وأشارت مازيراتي إلى أنها صنعت هذه السيارة الخارقة الفريدة من نوعها للمتسابق الراحل السير ستيرلنج موس الذي استوحوا تصميمها من مازيراتي Eldorado والذي قام بتجربتها لأول مرة السير ستيرلنج في عام 1958 في مونزا، ولم تعلن مازيراتي عن أي معلومات أخرى عن هذه السيارة الخارقة الفريدة من نوعها كما تقول للراحل السير ستيرلنج موس المتسابق البريطاني الذي حقق العديد من الجوائز في بطولة F1.