السودان: خاطبنا الهجرة الدولية لدعم جهودنا لإنهاء معاناة مواطنينا

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن بعثة السودان الدائمة في جنيف خاطبت منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل دعم المنظمه لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا".

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار جهودها لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر بعثاتها بالخارج.

وأضافت الوزارة، أنه في إطار جهود وزارة الخارجية لدعم الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا المستجد عبر بعثاتها المختلفة، والعمل على حشد الموارد الرسمية والشعبية.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن بعثة السودان الدائمة في جنيف قد خاطبت منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل دعم المنظمة لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، لاسيما المرضى منهم وكبار السن.

وأضاف الخارجية، أن البعثة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لترصد مستجدات الوباء دوليا.

ووقع السودان على الرسالة الموجهة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الآثار السالبة للتدابير الأحادية التي تتخذها بعض الدول لإجلاء بعض المقيمين فيها قسرا، وأثرها على جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كورونا.

وتابعت الوزاررة السودانية قائلة، إنه إيماءً إلى الجهود الشعبية الرامية لحشد الموارد عبر الجاليات السودانية في شتى بقاع العالم، تود الوزارة أن تعبر عن جزيل شكرها للجاليات السودانية في سويسرا وكندا وكوالالمبور، فقد بادرت هذه الجاليات بهمم عالية ونشاط جم في توفير كثير من المعينات الطبية اللازمة لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا. وتعبيرًا عن عطاء لا ينقطع، فهي تعمل بجد لتوفير المزيد من المعينات العينية والنقدية.