الدقهلية تلقي 500 ألف زريعة سمك بالنيل.. والشيخ: للتنمية وزيادة إنتاج

بدأت محافظة الدقهلية اليوم، في إلقاء كميات من الزريعة السمكية في نهر النيل وذلك بغرض زيادة الإنتاجية والمساهمة في تنمية الثروة المسكية في المحافظة وذلك بتكليف من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقال الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظة الدقهلية، إنه تم إلقاء كمية من الأسماك الزريعة تصل إلى 500 ألف وحدة اليوم، في نهر النيل فرع دمياط من أمام قرية "أويش الحجر" مركز المنصورة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على وزيادتها وإتاحتها فى فروع النيل بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للثروة السمكية.

وأضاف الشيخ لـ"الوطن"، إننا نستهدف إلقاء نحو 2 مليون من زريعة الأسماك في نهر النيل والترعة بغرض زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل للصيادين، وفي نفس الوقت تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الغرض ألا يكون الصيد في بحيرة المنزلة فقط، ولكن نوزعها على مستوي المحافظة بالكامل، والبداية كانت من مركز المنصورة، وسنواصل إلقاء كميات مماثلة في مراكز شربين، وأجا، وميت غمر.

وأكد أن تلك الكميات تم توفيرها من المزرعة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ببحيرة المنزلة، و ونستغل موسم تكاثر الأسماك لإحداث طفرة في زيادة الإنتاج لتوفير بروتين حيواني رخيص الثمن يصل لكل مواطن علي أرض المحافظة.

حضر إلقاء الزريعة السمكية كل من سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينه المنصورة، والمقدم أحمد عطية شرطة المسطحات والبيئة، وإبراهيم طلعت مدير مصائد الدقهلية، ونادر محى الدين مدير الثروة السمكية بالمحافظة، وتوكل مأمون فودة رئيس نقابة الصيادين وشيخ صيادين الدقهلية.