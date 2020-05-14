مصدر أمني: رجال المرور يسحبون كثافات طريق مصر السويس

قال مصدر أمني بالمرور، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دفعت بقوات إضافية من المرور لسحب كثافات السيارات علي طريق مصر القاهرة السويس، عقب تشغيل بوابات الرسوم على الطريق.

وأشار المصدر إلى أن تشغيل البوابات تسبب في زحام مروري كثيف قبل البوابات، وأثّر على حركة السير التي تباطأت بشكل ملحوظ على الطريق خاصة بالقرب من مدينتي والرحاب.

وأوضح المصدر، أن رجال المرور يتواجدون حاليًا بكثافة كبيرة لسحب التكدسات، لافتًا إلى أن الطريق عبارة عن 8 إلى 12 حارة، لكن ما يتسبب في الزحام هو تكدس السيارات والضغط على الطريق في أوقات الذروة.