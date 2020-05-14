وزيرة الهجرة تقدم التعازي للجالية اليونانية فى وفاة آندرياس مافاروماتيس

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأحر التعازي للجالية اليونانية والقبرصية في مصر وللشعبين الصديقين، في وفاة السيد/ "آندرياس مافاروماتيس" رئيس الجالية القبرصية في القاهرة.

وقالت : "فقدنا اليوم صديق عزيز يعد من أبرز رموز العمل العام، ولن ننسى إسهاماته مع الجالية لتأصيل التعاون بين الشعوب من خلال المبادرة الرئاسية إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان".

وقامت السيدة وزيرة الهجرة بإرسال تعازيها للمفوض الرئاسي القبرصي فوتيس فوتيو، معبرة عن مواساتها القلبية في خسارتنا للفقيد