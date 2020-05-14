رزان مغربي تصف معتصم النهار في اغلب السقا بـ"زئبق الدراما"

حل الفنان معتصم النهار، ضيفًا في برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي والفنان أحمد السقا، ويعرض على فضائية "Mbc masr".

وقدمت الفنانة رزان مغربي معتصم النهار، "معانا ومعاكم زئبق الدراما، ظافر باب الحارة، ابن عارف النهار والليل كمان، قاهر قلوب البنات في 5 ونص، أبو ساندرا معتصم النهار"

ودخل معتصم النهار، وتصافح مع الفنانة رزان مغربي، قائلًا: "كل عام والجمهور العربي والدول العربية والإسلامية بألف خير، شكرًا على المقدمة اللي بتطير العقل حبيتها كتير".

وعن تحديه مع الفنان أحمد السقا، "السقا خطير في كل مكان، يعني المكان اللي بيبقي موجود فيه بنحس بالخطورة والترقب، وأنا متمرن ذهنيًا لأن مش عارف هو هيفاجئني بأيه".

واعترضت رزان على كلامه، "لو سمحت دي دخلة غلط، أنا عاوزة قوة وعضلات والدم يبقي للركب، ورد عليها الاختلاف لا يفسد للود قضية، السقا حبيبي وهتشوفي حاجات فظيعة".

وظهر السقا، وتصافح النجمان، وعلق، "أنا في منتهى السعادة إنك معايا النهاردة، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ماشاء الله عليك"، لترد رزان "نجيب اتنين عصير لأن البرنامج باظ، وأنا مش عاوزة كمية الحب دي خالص".

ورد معتصم "زمان لما كنت بتابع الدراما المصرية، السقا كان بالنسبة لي حاجة حلوة ومكنتش أتوقع إني أشوفه في الواقع، ولما أروح مصر أي مكان أروحه الناس، بتقولي السقا كان بيعمل حاجة هنا والخيل بتاعه"، وفي النهاية تعانق النجمان.