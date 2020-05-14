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معتصم النهار يكتسح السقا في لعبة البلالين بحضور رزان مغربي

كتب:

بسمة عبدالستار
09:19 م | الخميس 14 مايو 2020
الفنان معتصم النهار

الفنان معتصم النهار

ظهر الفنان معتصم النهار، ضيفًا في برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي والفنان أحمد السقا، ويعرض على فضائية "Mbc masr".

وخاض الفنان معتصم النهار والفنان أحمد السقا العديد من الألعاب، وفاز عليه معتصم في لعبة فك المسامير عن طريق مفك، ولعبة كرة البلياردو، بينما فاز السقا عليه في لعبة الأعلام، وبينج بونج.

وفي النهاية أهدي معتصم النهار الفوز للفنان أحمد السقا في لعبة البلالين، حيث لكل خصم بالونة بلون معين، وكان على كل منهما أن يصوب بالسهم نحو اللون الخاص به وليس للون الخصم، فجاءت معظم ضربات معتصم في اللون الخاص بالسقا ليفوز عليه في النهاية.