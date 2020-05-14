قافلة طبية وعينية لأهالي "جارة أم الصغير" أقدم واحة مصرية.. صور

نظمت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة، قافلة طبية وعينية بواحة جارة أم الصغير أقدم واحة مصرية.

وتفقد اللواء وفائي الحصيوى رئيس مدينة سيوة، اليوم، القرية يرافقه أحمد على باغى سكرتير المدينة ومديرى الإدارات التنفيذية بالمركز التضامن الاجتماعي وتفتيش الرى والصرف الزراعى والإدارة الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة تلبية مطالب وإحتياجات أهالى القرية النائية على بعد ٣٠٠ كم فى عمق الصحراء، ناقلا تهنئة المحافظ لأهالى القرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وسلم "الحصيوى" كميات من الهدايا العينية إلى شيخ القبيلة بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما إستمع لمطالب الأهالى ومنها تيسير إجراءات إنهاء اوراق المعاش لإحدى الحالات وتم بحث الحالة وإتخاذ اللازم من قبل إدراة التضامن الإجتماعى، ووزعت القافلة عدد 15 كارت تكافل وكرامة لعدد من أهالى الواحة.

وقال "الحصيوى" إن القافلة الطبية من الإدارة الصحية ومستشفى سيوة المركزى، وشملت تخصصات "باطنة، وأطفال، وأسنان"، ووقعت القافلة الكشف الطبى على عدد ٨١ حالة من أهالى الواحة.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتجهيز قاعدة البئر العميق بالقرية، تمهيداً لبدء أعمال الحفر به لافتا أنه تم تحديد مسارات الصرف الزراعى من قبل مسؤولى إدارة الصرف الزراعى بسيوة والتى سيتم ربطها ببركة واحة الجارة.