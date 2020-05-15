الحياة في زمن كورونا.. غلق المدارس و6 التزامات على المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وتستعرض "الوطن" محاور خطة التعايش في زمن كورونا..

أماكن لن تفتح خلال فترة التعايش

الأماكن الترفيهية.. مثل السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية.

المطاعم، على أن يتم استمرار العمل بخدمة توصيل الطلبات المتبع حاليا.

استمرار غلق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية.

عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.

القواعد التي يجب على المواطنين اتباعها

الالتزام بارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل، وتتولى المنشآت ووسائل النقل المختلفة الرقابة على عدم الدخول إلا لمرتدي الكمامات في مرحلة الإجراءات المشددة والمتوسطة.

ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى لكل من هم فوق الخمسين عاما، أو من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل.

البقاء في المنزل عند المرض أو ظهور أي أعراض حتى لو كانت بسيطة، وأخذ الاحتياطات عند التعامل مع باقي الأفراد بالمنزل، والتواصل من خلال الخط الساخن في حالة ظهور أي أعراض.

المحافظة على التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر، مع جميع الأفراد وتجنب الأماكن المزدحمة.

تجنب استخدام أي أدوات مشتركة والاحتفاظ بالمستلزمات الشخصية وتطهير الأماكن المشتركة قبل الاستخدام.

الحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية.

التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات بالمنازل وخاصة الأماكن المشتركة.

يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع عامل التوصيل (الدليفري).

- في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر إلى استلام الطلب من الدليفري بنفسه، يجب عليه عمل الآتي بالترتيب:

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة.

ارتداء قفازات نظيف بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة.

إعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي القفازات النظيف لعامل التوصيل.

ومن المقرر أن تنفذ خطة التعايش على 3 مراحل:

الأولى: وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأ تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا.

والمرحلة الثالثة: وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.