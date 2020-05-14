حملة تطهير وتعقيم ونظافة كبرى بقرية مركز ومدينة التل الكبير

أعلن سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنة تم مساء اليوم الخميس 14 مايو مواصلة حملات التطهير والتعقيم لقرى المدينة حيث لقرية ابو تم تعقيم قرية حليفة وقرية أبوعاشور وقرية التل الصغير وعزبة الشنواني بالقطاع البحري، وتم تعقيم مختلف الشوارع الداخلية لها ومداخل المنازل والواجهات وكذلك المدينة وأشرف علي حملة التعقيم احمد الليثي مدير ادارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة ورأفت محروس الطباخ رئيس قرية أبو عاشور شاملا القطاع الخاص به، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أ ح شريف بشارة محافظ الاسماعيلية واستكمالا لحملات التعقيم والتطهير المستمرة بمختلف قطاعات مركز ومدينة التل الكبير.

وأشار بغدادي إلى أن تم تنظيم حملة نظافة كبري برئاسة حسني عيسي نائب رئيس المركز والمدينة وأشرف علي الحملة طلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية ومحمد عبد العزيز رئيس قسم تحسين البيئة ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة لرفع القمامة من الشوارع والقرى التابعة للمدينة فى فترة الحظر والإستفادة من خلو الشوارع من المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة بأنه وفق توجيهات محافظ الاسماعيلية يتم عمل حملات التعقيم والنظافة والتطهير المستمرة واستغلال وقت الحظر في التعقيم والتطهير لفترة مسائية وصباحية يوميا.