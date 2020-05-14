بعد تصريحات ترامب.. الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب قوية

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، الخميس، مع ترجيح المستثمرين فرص تعاف اقتصادي إثر تصريحات الرئيس ترامب عن التجارة مع الصين وتحذيرات بشأن تعامل الولايات المتحدة مع كورونا.

وفي حين أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مرتفعة، فقد شهدت تقلبات معظم فترات اليوم، إذ تسارعت إعادة فتح اقتصادات بعض الولايات وإمكانية ضخ تحفيز إضافي مع تجدد المخاوف من حرب تجارة وبيانات اقتصادية قاتمة.

وقال تيم غريسكي، كبير مخططي الاستثمار لدى "إنفرنس كاونسل" في نيويورك، "من يدفعون السوق للارتفاع يرون أننا سنحصل على لقاح خلال وقت مناسب وأن الاقتصاد لن ينهار وأن البطالة لن تقفز كثيرا".

وأضاف "وفي أيام التراجع، يتصدر الرافضون المشهد، ثم عندما تنتعش السوق يراها المستثمرون المتفاؤلون فرصة".

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.61 بالمئة ليغلق على 23622.19 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.16 بالمئة مسجلا 2852.63 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 0.92 بالمئة إلى 8944.66 نقطة.