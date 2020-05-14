لرفع مستوى مراكز الألبان.. نائب محافظ مطروح تتفقد مركز بحوث الإبل.. صور

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ بضرورة تعظيم دور المراكز البحثية الخاصة التابعة لوزارة الزراعة فى مطروح، وتفقدت ،اليوم، الخميس مركز بحوث الإبل بطريق السلوم يرافقها المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح ومرفت شرف مدير إدارة المشروعات الإقتصادية بالمحافظة لبحث تطوير المركز للإستفادة من تصنيع الألبان ورفع كفاءة المركز فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية.

ويهدف البروتوكول تمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير ألبان عالية الجودة خالى من الملوثات والشوائب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل فى المناطق الريفية بمصر، خاصة أننا نغطى إحتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، ونصدر ما يزيد عن إحتياجاتنا منها إلى الخارج.

ووجهت نائب المحافظ إلى كل من مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بتقديم جميع الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للإهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن.

وأكدت على أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن، والإهتمام بزيادة قدره مراكز التلقيح الإصطناعى والتوسع فى تهجين وإنتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية وإستهداف تطوير الوحدات البيطرية.

وطالبت الدكتورة زينب حافظ مدير مركز بحوث الإبل بمطروح من نائب المحافظ خلال الزيارة بدعم لإنشاء وتطوير المعامل الخاصة بإنتاج الألبان.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه خلال إجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للإستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.