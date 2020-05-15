برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكامل خلال آخر أيام رمضان

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، تشهد زحاماً شديداً نظراً لعادات المصريين المتوارثة في هذه الفترة من كل عام، وعليه لا بد من تطبيق الحظر الشامل خلال تلك الفترة.

وأضافت النائبة البرلمانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن نسبة الوعي المتواجدة في الشارع الآن لم تصل إلى مستوى خطورة الأمر تجاه تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفتت داليا يوسف، إلى أن الحفاظ على حياة وصحة المصريين، أهم من النظر إلى الخسائر الاقتصادية المترتبة على تطبيق الحظر الكلى، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن حجم الإصابات بفيروس كورونا بمصر، ما زال تحت السيطرة، ولم نصل إلى مراحل بلغتها دول أخرى: "لم نصل إلى مرحلة الخطر التى تعرضت لها دول أخرى ولكن نحن إلى الآن معرضين لهذا".