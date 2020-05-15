ضبط وتحرير 14 محضرا ومخالفة تموينية بالمستقبل وأبوعطوة في الإسماعيلية

أعلن حامد ابراهيم مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، أنه تم شن حملة للمرور على المخابز والتجار التموينيين بمنطقة أبوعطوة ومدينة المستقبل.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط وتحرير 14 مخالفة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومحاضر لغلق بعض التجار التموينين محالهم أمام المواطنين على مدار اليوم وعدم إعلانهم عن أسعار المقررات التموينيه للمواطنين.

وترأس الحملة، محمد فاروق مديرالرقابة، والمهندس إبراهيم الحارون رئيس الرقابة التموينية بالاشتراك مع تامر سراج مدير إدارة التفتيش الفني.

وأكد مدير عام التموين على مواصلة الحملات التموينية فى كافة قطاعات المدينة والمرور على المحلات والأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية والأسعار وعدم استغلال التجار للمواطنين برفع الأسعار أو غش المواطنين وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتشديد الرقابة على المخابز وفروع الجملة والتجارالتموينيين لمتابعة توافر السلع التموينية ومراقبة وضبط الأسعار.