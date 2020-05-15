أستاذ أمراض باطنة يوضح أهمية ارتداء الكمامة: يجب توفيرها مجانا

قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ أمراض الباطنة بالمعهد القومي للكبد، إن انتشار فيروس كورونا وضع سائد في العالم كله ولا نعلم متى سينتهي، لافتاً إلى أن عجلة الإنتاج يجب ألا تتوقف، لكن في نفس الوقت يجب أن نضمن الحماية للشعوب والمواطنين وهذه المعادلة صعبة جداً.

وأضاف عز العرب، خلال برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب أن نغير مصطلح التعايش مع الفيروس لأن كلمة التعايش تعطي إيحاء للمواطنين بأن الموضوع عادي واستبدالها بالحماية من هذا الفيروس، مؤكداً أن هذه الفترة مهمة جداً لدفع عجلة الإنتاج التي نسعى جميعا في هذا الاتجاه، ولكن في نفس الوقت فإن البند 18 من الدستور المصري يتضمن أن الصحة حق لكل مواطن، ويجب على الدولة ضمان الصحة والحياة الصحية لكل مواطن.

وتابع، أنه لا يمكن القول إن وضعنا في مصر مقلق ولكن هو وضع يستحق الاهتمام والمتابعة اليومية والأسبوعية للمنحني الوبائي واتباع كل الإرشادات، مشيراً إلى أن الكمامة من أهم الوسائل الاحترازية ووجد لو أن المريض يرتدي كمامة والشخص السليم لا يرتديها فإن نسبة العدوى تقل بحوالي 5%، وفي حالة العكس فإنه يوجد عدوى بنسبة 70%، وفي حالة عدم ارتداء الشخصين للكمامة فإن نسبة العدوى تكون 100%.

واستكمل أنه لا بد من توافر الكمامة من قبل المجتمع المدني ويجب تواجدها في وسائل المواصلات وفي المحطات مع التذكرة مجاناً.