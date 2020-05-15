بالمستند.. مواعيد عودة العمل بجميع دوائر ومأموريات "استئناف القاهرة"

تستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، مواعيد عودة العمل بجميع دوائر ومأموريات محكمة استئناف القاهرة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدد من أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد ـ 19، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد عودة العمل بجميع دوائر ومأموريات محكمة استئناف القاهرة

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بعودة العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف ومأموریاتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020.

مواعيد الدوائر الجنائية ونقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة

جاء نص القرار الذي حمل قرار رقم ( 109 ) لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربعة أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.

مواعيد الجلسات المدنية و دوائر الأسرة

ـ وبالنسبة للدوائر المدنية "مدني عام، تعويضات، تجاري، إيجارات، عمال، طلبات رجال القضاء" ودوائر الأسرة تنعقد جلسائها لمدة أربعة أيام تقسم على النحو التالي (السبت، الأحد) . (الثلاثاء الأربعاء).

ـ وعلى من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تعليق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن.

ـ تكلف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.

ـ ولكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس، حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين، عند أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 دورا کاملا، وتكلیف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

ـ علي أن تخطر النيابة العامة بذلك القرار.

ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 يونيو 2020 وعلى المكتب الفني تنفيده.

ـ يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة ولصالح العمل.