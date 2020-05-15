إزالة تعديات على 24 فدانا و23 قيراطا في التل الكبير

أعلن سعد بغدادي رئيس مدينة ومركز التل الكبير، أنه تم شن حملة إزالة مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير تضمنت عددا من الإزالات بإجمالي مساحة 24 فدانا و23 قيراطا و16 سهما.

وشارك في الحملة مسؤولو الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات والحملة الميكانيكية بمعدات الوحدة المحلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيداته بشأن استرداد أراضى الدولة ومواصلة حملات التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون، وتنفيذاً لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار بغدادى إلى أن الحملة تحت رعاية اللواء جمال غزالي مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وبإشراف اللواء مجدي أمام مساعد مدير أمن الإسماعيلية، وسعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والعميد ابراهيم صدقي مأمور مركز شرطة التل الكبير، وحسني عيسى نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والمقدم محمد فيصل رئيس المباحث، وأسامة عثمان رئيس قرية القصاصين القديمة، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي الإدارة الزراعية وهيئة الأوقاف

وأكد بغدادى على مواصلة حملات الإزالة فى كافة قطاعات المدينة وتوابعها والتعامل مع أى تعديات فور وقوعها ولن يسمح بالتهاون فى الإزالات وتشديد العقوبات وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.