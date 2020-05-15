14 ألف إصابة.. البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت البرازيل، ارتفاعًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 14 ألف حالة، مع زيادة كبيرة في ضحايا المرض بـ844 وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 13 ألف و944 حالة، لتصل إلى مستوى 202 ألف و918 إصابة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس.

ويمثل هذا العدد رقما قياسيا جديدا لوتيرة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد، التي تشهد أوضاعا صحية متدهورة وسط قفزات مستمرة للحالات، حيث بلع المعدل في الإحصائية المنشورة يوم الثلاثاء 9258، وفي الأربعاء 11385.