فى زمن كورونا.. القصة الكاملة لأول إكليل "زفاف" بكنيسة العذراء بمطروح

لم تدعو كنيسة السيدة عذراء مريم شعب الكنيسة إلى زفاف ابن الكنيسة المبارك "مدحت سعد" فى أول زفاف وصلاة أول إكليل فى الكنيسة منذ جائحة كورونا.

وعلى الرغم من انعقاد أول إكليل بالكنيسة الرئيسية للأقباط الأرثوذوكس فى مرسى مطروح، مساء الخميس، إلا أن القائمين على الكنيسة التزموا بتنفيذ قرارات المجمع المقدس، واقتصر الحضور على ثمانية أشخاص فقط من بينهم اثنان من رجال الدين بالكنيسة.

وتضمن حضور الإكليل، أب كاهن واحد وهو الأب متى زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء، وشماس واحد، بالإضافة إلى 6 مدعوين فقط هم إجمالى الحاضرين فى الكنيسة.

وحرصت الكنيسة على اتخاذ إجراءات احترازية قبل انطلاق صلاة أول إكليل، بالقيام بتعقيم جميع الأماكن فى الكنيسة من الداخل، وخلال الإكليل إلزام الحضور بالجلوس مع التباعد الاجتماعى بينهم، ضمن الإجراءات الوقائية التى اتبعتها الكنيسة.

ودعت الكنيسة شعبها بالصلوات أن تنتهى أزمة الفيروس قريبا، حتى تعود الحياة لطبيعتها.

وتلتزم كنائس ودور العبادة القبطية فى مطروح بمنع التزاحم والتجمعات الكبيرة والصلاة المجمعة فى الكنيسة، منذ انتشار جائحة كورونا طبقا لتوجيهات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتعليمات الكنيسة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتزام جميع الكنائس بذلك حتى تنتهى كورونا.

ورصدت "الوطن" بالصور أول صلاة إكليل داخل كنيسة السيدة العذراء مريم منذ إنتشار فيروس كورونا فى ظل الإجراءات الوقائية التى شددت عليها الكنيسة والتزمت بها.