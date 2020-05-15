أحمد زاهر عن دوره في "البرنس": أكثر شخصية شرا في تاريخ الدراما المصرية

قال الفنان أحمد زاهر، إنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية على دوره في مسلسل البرنس، "تعايشت مع الدور، وتقمصت العمل بشكل كبير".

وأضاف زاهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شخصيته في مسلسل البرنس تعتبر هي أكثر شخصية شرا في تاريخ الدراما المصرية".

ومازحته الإعلامية بسمة وهبة، "مصر بتدور عليه ونفسها تطبق في زمارة رقبتك.. مستخبى فين وهتعمل إيه مع كل الناس التي تبحث عنك".

وتابع، "الناس تتوعدنى كثيرا وهروح أستخبى عند مخرج المسلسل محمد سامي، قولتله بلاش نرمى البنت، الجمهور يتوعدنى، لكن أثق في وعى الناس أنه تمثيل".