أمين صندوق العلاج الطبيعي: "الصحة" تفتح باب التنسيق لتكليف دفعة 2018

قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة أطباء العلاج الطبيعي، إن وزارة الصحة أعلن عن فتح باب حركة التنسيق لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة 2018، الدور الأول والثاني.

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ" الوطن": أن وزارة الصحة أكدت في إعلانها أن حركة التكليف ستكون بنظام التنسيق الإلكتروني في ضوء قواعد التكليف (الاحتياج، المجموع، الرغبات، التوزيع الجغرافي طبقا لجهة التخرج أو طبقا لمحل الإقامة، في ضوء النطاقات المتاحة.

وأشار عزت، إلى أن التقديم يتم عن طريق الدخول على رابط خدمة التكليف الإلكتروني، على أن يتم إدخال البيانات الأساسية في الفترة من 11 مايو الجاري وحتى 25 مايو، على أن يتم استيفاء الرغبات خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 15 يونيو.