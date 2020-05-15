تفاصيل مسابقة المعلم المثقف بجائزة مالية مليون جنيه

يقدم المشروع الوطني للقراءة مسابقة "المعلم المثقف" بجائزة مالية مليون جنيها، و هي منافسة بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية طريقة التسجيل في المسابقة، معايير الكتاب المقروء، مراحل التصفيات، قيمة الجوائز والتكريم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة التسجيل والبيانات المطلوبة للاشتراك بالمسابقة

ـ يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال الضغط هنا.

ـ كتابة الاسم، وتحديد جنس المشارك.

ـ ادخال تاريخ الميلاد وتحديد الجنسية.

ـ تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمتسابق، وتحديد المسمى الوظيفي.

ـ يجب أن تكون المدرسة مسجلة أولاً في التنافس المعرفي؛ كي يتم إضافة اسمها في قائمة المدارس، ليتمكن المعلم من اختيار اسم مدرسته التابع لها، ومن ثم التسجيل في المعلم المثقف.

ـ تحديد المديرية، الادارة والمدرسة التابع لها المتسابق.

ـ ادخال البريد الالكتروني للمتسابق.

معايير المسابقة الخاصة بالكتاب المقروء

ـ قراءة 30 كتابا باللغة العربية.

ـ الكتب من جميع مجالات المعرفة الملائمة لمستوى المعلمين.

ـ يغطي ما لا يقل عن خمسة مجالات معرفية أساسية وتكون كالآتي:

- خمسة كتب على الأقل في الجانب المهني

- خمسة وعشرين كتابا آخر في مجالات الثقافة العامة والمعارف.

مراحل التصفيات

ـ المرحلة الأولى على مستوى المدرسة أوالمعهد، يتم فيها ترشيح معلم واحد من كل مدرسة أو معهد.

ـ المرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية أو الأزهرية، يتم فيها ترشيح معلم، واحد من كل إدارة تعليمية، اوالأزهرية.

ـ المرحلة الثالثة على مستوى المديرية أو المنطقة الأزهرية، وفيها يتم ترشيح، العشرة الأوائل على مستوى كل مديرية/منطقة أزهرية، ثم اختيار الثلاثة الأوائل من كل مديرية، والأول فقط من كل منطقة أزهرية للمشاركة في التصفيات النهائية.

ـ المرحلة الرابعة على مستوى الجمهورية، الوزارة والأزهر، يتم فيها ترشيح العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية ثم يرتبون من الأول إلى العاشر.

ـ تتم جميع التصفيات وفق جدول زمني ومعايير محددة تسمى مصفوفات التقدير، تنشر ويتم التدريب عليها قبل التصفيات بوقت كاف.

قيمة الجوائز

ـ يحصل الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، على 1000000 جنيها، كأس المعلم المثقف، ميدالية المعلم المثقف، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، على نصف مليون جنيه مصري، ميدالية المعلم المثقف، شهادة تقدير، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، على ربع مليون جنيه مصري، ميدالية المعلم المثقف، شهادة تقدير، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائزون بالمراكز من الرابع حتى العاشر على مستوى الجمهورية، على 100 ألف جنيه مصري، ميدالية المعلم المثقف، شهادة تقدير، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.