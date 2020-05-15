عاجل.. روسيا تسجل 10598 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا تسجيل 10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز العربية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس، تسجيل 68 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع ملموس مقارنة مع إحصائية أمس الأول.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع، خلال الساعات الـ24، بواقع 68 شخصًا، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1358 شخصًا، بعدما كانت 1290 في الإحصائية السابقة.