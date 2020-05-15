سعر الدولار اليوم الجمعة 15-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.