وزير الرياضة يناقش إتاحة هيئة ستاد القاهرة للاستخدام المجتمعى

ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، الدراسة المبدئية المتعلقة بمجموعة من المشروعات الاقتصادية والخدمية المقرر تنفيذها داخل الهيئة الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة ستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

وأكد "صبحي"، أن الدراسة استعرضت المشروعات المقترحة التي تخدم النواحى الاجتماعية والرياضية والترفيهية والصحية، استناداً على الإطار العام لتلك المشروعات الذي يتركز على خلق فرص استثمارية مميزة تعمل على إعلاء صورة الاستاد عالمياً، وتقديم خدمات رياضية وترفيهية للمواطن، والعمل على تنمية موارد هيئة الاستاد.

ولفت إلى أن الدراسة تشتمل على مقترح إنشاء فرع لنادي "The Club" داخل هيئة الاستاد؛ للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء ناد للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.

ووجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتخطيط المساحات والمشروعات المقترح إنشاؤها داخل هيئة ستاد القاهرة الرياضي، للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على أهمية هيئة ستاد القاهرة، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.