 سحب واسترداد 8 قطع أراض سكنية لمخالفة شروط التراخيص في مدينة بدر

أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، شن حملة لتنفيذ قرارات سحب واسترداد 8 قطع أراضٍ سكنية بالمدينة لمخالفة شروط التراخيص الصادرة لهذه القطع، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح مندور أن القطع التي سحبت هي 5 قطع بالمجاورة الثانية بالحي الأول، و3 قطع بالمجاورة الثانية بالحي الثالث، مؤكدا استمرار حملات رصد مخالفات التراخيص لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ القانون ومنع المخالفات بالمدينة؛ لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا.