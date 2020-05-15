أوباما يرد على تصريحات ترامب بشأن "أوباماجيت"

دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأمريكيين للتصويت، وذلك قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، عقب دعوات دونالد ترامب لاستجواب أوباما بشأن "أكبر جريمة سياسية في تاريخ أمريكا".

وقال أوباما، "صوتوا"، وسط تعالي تصريحات الرئيس دونالد ترامب مؤخرا عن "أوباماجيت"، أي فضيحة تحمل اسم الرئيس السابق للولايات المتحدة، دون أن يذكر أي تفاصيل عنها، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتلمح نظرية المؤامرة التي يجري تداولها على المواقع الالكترونية للمحافظين المتشددين مبدئيا، إلى أن الرئيس الديمقراطي (أوباما) استخدم في السنوات الأخيرة من ولايته، الجهاز القضائي ليلحق ضررا بترامب بأي ثمن.

وتهرب ترامب من الرد على سؤال في مؤتمر صحافي قبل أيام عن هذه "الجريمة الغامضة" التي ارتكبها الرئيس السابق، قائلا: "تعرفون ما هي الجريمة. هذه الجريمة واضحة للجميع".

وانتقل ترامب إلى مرحلة جديدة يوم الخميس بطلبه من الكونجرس فتح التحقيق مع أوباما، دون أن يوضح الوقائع التي يأخذها على أوباما.

وكتب ترامب في تغريدة: "لو كنت سيناتورا أو نائبا، سيكون أول شخص أستدعيه للإدلاء بإفادته بشأن أكبر فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة، الرئيس السابق أوباما. كان يعرف كل شيء".

ودعا ترامب السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد المقربين منه، إلى التحرك لفتح التحقيق.

لكن العديد من البرلمانيين في معسكره لا يوافقونه الرأي. ورد غراهام، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ قائلا: "لا أعتقد أن الأمر مناسب بالنسبة لي لأقوم بذلك".

ولسنوات، وحتى قبل أن يخوض السباق إلى البيت الأبيض، نقل دونالد ترامب نظرية مؤامرة تتداولها بعض الأوساط اليمينية المتطرفة تشكك في مكان ولادة أوباما، أول رئيس من أصول أفريقية للولايات المتحدة، وبالتالي في شرعية إدارته للبلاد.