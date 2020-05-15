 ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحصيلة أموال 270 ألف دولار 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية)..

بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من العديد من الأشخاص بإحدى الدول العربية، لقيوم بإستلامها وإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وتسليمها ذويهم داخل البلاد مستفيداً من فارق العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندى (270 ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.