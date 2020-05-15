رئيس قطاع الإنتاج يتفقد العمل بمزارع الإسكندرية

زار الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مزارع جناكليس والمزرعة الزيتية النموذجية ومشروع العشرين مليون بيضه بمزرعة الصبحية بمحافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على الخدمات واستطلاع المشاكل وتحديد مواطن الخلل والقصور التي تعرقل سير العمل، والبدء في التعامل مع المشكلة ميدانيا بحضور المسؤولين عنها.

وبدأ "السباعي" جولته بتفقد موسم حصاد الشعير على مساحة 100 فدان، وعملية حصاد 128 فدان قمح صنف جميزه 171، كما تفقد مساحات محصول البنجر المنزرعة في العروة المتأخرة والوقوف على الحالة العامة للصوب، وتفقد مشروع الـ20 مليون بيضة الموجود بالصبحية بالإسكندرية، حيث استمع لشرح من المدير عن مهام المشروع، وراجع دفاتر الإنتاج والنافق للعنبرين من قطعان الدواجن، حيث يتكون المشروع من أربع عنابر يعمل عنبرين فقط بكامل طاقتهما.

وقال "السباعي": "أنه جارٍ تطوير المشروع وتشغيل العنابر الأخرى في أسرع وقت وذلك من خلال توفير العلائق والتحصينات اللازمة، وذلك للمساهمة في خطة الدولة لتوفير الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، لافتا إلى أن ناتج المشروع يتم توزيعه من خلال إدارة التسويق على مراكز بيع قطاع الإنتاج والمجمعات الاستهلاكية بسعر التكلفة".

كما تفقد "السباعي" عنابر تربية الأرانب، مؤكدا على أن تربية الأرانب تشكل إحدى خطط الدولة لتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيواني، وأن القرارات الأخيرة الصادرة من وزارة الزراعة بشأن تنظيم صناعة الأرانب تستهدف النهوض بصناعتها، وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق.