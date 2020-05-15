 ضبط 3 عاملين بشركات البترول لقيامهم بالتلاعب بدفاتر صرف المواد البترولية والإستفادة بفارق السعر

فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، والتى من بينها جرائم الإستيلاء على أموال الدعم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع قسم مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الفيوم، قيام كلٍ من (مدير مسئول بموقع لإحدى شركات البترول بالفيوم - عامل ومراقب مستودع بذات الشركة- صاحب محطة لتموين السيارات) بالإشتراك فيما بينهم والإستيلاء على كمية من المواد البترولية "بنزين 92" تقدر بحوالى 72 ألف لتر، وإثباتها بالموقع ودفترياً على أنها "بنزين 80".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبإستكمال فحص الدفاتر والسجلات بالمستودع تبين أن أوراق الشحن مخالفة بإجمالى (72000 لتر 92 بنزين) بدلاً من (72000 لتر بنزين 80) بفارق سعر بلغ (90 ألف جنيه) تم الإستيلاء عليه.

ضبط خمسة أشخاص بالقاهرة حال إستقلالهم ثلاثة سيارات نقل مُحملة بـ 25 ألف لتر بنزين مُدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الطرق بدائرة القسم، من ضبط خمسة أشخاص (ثلاث سائقين، تباعين) حال إستقلالهم ثلاث سيارات نقل مزودين بفنطاس، مُحمل عليها كميات من المواد البترولية بلغ إجماليها (25 ألف لتر بنزين 92 ، 80 ) وجميعها بدون فواتير.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف أحدهم بقيامه بتحميل المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وأنه كان فى سبيله لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة سنديون بالقليوبية (لصالحه) وأقر باقى المذكورين بتحميل المضبوطات من محطة وقود كائنة بطريق الفيوم، وأنهم كانوا فى سبيلهم لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة السلام لصالح أحد الأشخاص "محدد - جارى ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.