بتكلفة مليار جنيه.. "بنها التخصصي" حلم ينتظره أبناء القليوبية والدلتا

أطلقت جامعة بنها، بالتعاون مع محافظة القليوبية، خلال الأيام الماضية، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد بالعاصمة، وبدأت أعمال هدم المبنى القديم، المتواجد في موقع المشروع، الذي كان مقرا لكليات الحقوق والآداب، ونادي أعضاء هيئة تدريس الجامعة، على مدار السنوات الماضية، حتى تقرر هدمه، واستغلال المساحة الهائلة والموقع المتميز، لإنشاء المستشفى الجديد.

يعد المشروع الجديد، أحد المشروعات المهمة الجاري إنشاءها في المحافظة، وإضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.

المستشفى التخصصي الجديد، يتكون من مسطحات بنائية حوالي 60000م2، ومبناه مخطط أن يكون بدروم وأرضي و8 متكرر، يسع 450 سريرا، و15 غرفة عمليات، و50 سريرا بالعناية المركزة، كما سيحتضن العديد من التخصصات الجديدة، ويقترب إجمالي تكلفة المشروع، من المليار جنيه.

اطلقت الجامعة، تزامنا مع بدء إنشاء المستشفى، حملة دعائية تحت عنوان "كلنا رهن الإشارة"، من خلال إعلان تلفزيوني للدعوة للتبرع للمشروع، على حساب 99999 بجميع فروع البنك الأهلي، حيث يعد المستشفى الجديد، ملاذ آمن في الطريق، لخدمة مرضى وأهالي محافظات الدلتا، خاصة محافظات القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية.

يتم تنفيذ المشروع، من خلال عقد إنشاء بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية، وشركة وادي النيل، ويعد إنجازا طبيا عظيما، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

جامعة بنها خصصت 50 مليون جنيه، من التمويل الذاتي، لتمويل المرحلة الاولى، كنواة للبدء في الأعمال التمهيدية وهدم المبني القديم، وتجهيز الأساسات.

يشرف علي المشروع، لجنة تنمية الموارد الخاصة بالمستشفى، برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق.

يأتي المستشفى الجديد، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطن، والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة، لخدمة أهالي القليوبية، والمحافظات المجاورة.

محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وصف توقيع والبدء في المرحلة الأولى من الإنشاء، بأنه "يوم تاريخي في محافظة القليوبية".

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أن المشروع يعد تأكيد حقيقي على أرض الواقع، لالتزام جامعة بنها بدورها المجتمعي، وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي، الذي يقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة، وعدد من المحافظات المجاورة.

فيما أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بتنفيذ المشروع، طبقا للأكواد العالمية فى مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى الجديد، يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام.