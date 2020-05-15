اليمن يسجل "زيادة كبيرة" في عدد الوفيات بأعراض تشبه كورونا

أفادت تقارير بتسجيل زيادة كبير في عدد الوفيات الناتجة عن ظهور أعراض تشبه فيروس كورونا في مدينة عدن جنوبي اليمن، وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" مستشهدة بإحصائيات رسمية، إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل نحو 380 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "BBC عربي".

وثمة مخاوف من أن يكون عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى بكثير من عشرات الحالات التي تأكدت إصابتها.

ويعاني النظام الصحي في اليمن من أضرار بسبب سنوات الحرب الأهلية، فضلا عن نقص أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتقول منظمة "أنقذوا الأطفال"، إن بعض العاملين المتخصصين في الرعاية الصحية يفتقرون إلى معدات الحماية الشخصية ويرفضون الذهاب إلى العمل، مضيفة أن عددا من المستشفيات أُغلقت، كما أن مواطنين يموتون بسبب عدم قدرتهم على الحصول على علاج.

وأكد محمد الشماع مدير برامج المنظمة في اليمن، أنهم سمعوا عن أسر فقدت اثنين أو ثلاثة من أفرادها، خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف: "ترصد فرقنا على الأرض كيف يُطرد المواطنون من المستشفيات، ويعانون صعوبة شديدة في التنفس، أو ينهارون، يموتون عادة لأنهم لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي ينقذ حياتهم".

وقال: "يوجد مرضى يذهبون من مستشفى إلى آخر، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيعون الدخول".

وقالت المنظمة إن ارتفاع عدد الوفيات بعد ظهور أعراض مثل تلك التي تظهر في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحمى والضعف يثير مخاوف من أن تكون عدوى فيروس كورونا أعلى بكثير من المعلن عنه في عدن.