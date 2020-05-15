إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق البحر الأحمر"، دائرة مركز أخميم بسوهاج، بمنطقة دوران محافظة قنا، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود بلاغ بانقلاب السيارة رقم "ق.س.ج – 6594" أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز أخميم، وسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

وتبين إصابة كل من، إيمان أحمد محمد37 عامًا، باشتباه كسر بفقرات الظهر، وأحمد عبدالرحيم محمد 10 أعوام، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مريم عبدالرحيم محمد 15 عامًا، بجروح متهتكة بالوجه، وعبدالرحيم محمد 41 عامًا، بجروح متهتكة بالوجه يقيمون منفلوط أسيوط، ومحمد مصطفى محمد 50 عامًا، من أسيوط اشتباه كسر بفقرات الظهر وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة.