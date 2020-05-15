حملة لـ"الحركة الوطنية" لدعم المستشفيات بالأدوات الطبية

أطلق حزب الحركة الوطنية برئاسة اللواء رؤوف السيد، مبادرة مجتمعية لدعم المستشفيات الحكومية والجامعية بالأدوات الطبية الوقائية بهدف مساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة دينا الحادقة، القيادية بالحزب، إن الحزب بدأ هذا المبادرة من محافظة الفيوم حيث دعم مستشفى الفيوم العام ومستشفى الجامعة بكميات كبيرة من الكمامات والأقنعة الواقية والمطهرات والمستلزمات الطبية.

وأضافت الحادقة أن ما يقوم به الحزب يأتي في إطار الدور المجتمعي والوطني في دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، مطالبة جميع الأحزاب والمجتمع المدني بتحمل مسؤولياته ومساندة الوطن في هذه الأزمة.

وتابعت أن الحزب مستمر في مبادراته التي تهدف لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا ودعم المواطنين لتخفيف تداعيات الأزمة عليهم، بجانب حملات التطهير والتعقيم التي يقوم بها شباب وقيادات الحزب على مستوى الجمهورية.