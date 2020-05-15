سفير الصين بتل أبيب يسأل بومبيو: "كيف يمكننا شراء إسرائيل؟!"

رد سفير الصين في تل أبيب على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن استثمار الصين في إسرائيل يشكل خطرا، بتوجيه سؤال له: "كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟".

وعلق السفير الصيني لدى إسرائيل صباح اليوم، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال فيه إن الاستثمار الصيني في إسرائيل خطير، علق بمقالة نشرها في الصحافة الإسرائيلية ذكر فيها: "في السنوات الأخيرة، اعتبر بومبيو أي استثمار صيني يشكل خطرا أمنيا، ولكن بالنظر إلى انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟".

وأضاف: "التعاون الإسرائيلي الصيني انتصار لكلا الجانبين".

كما رد السفير على المزاعم الأمريكية، بأن بلاده أخفت مخاطر تفشي فيروس كورونا، وقال: "لم تقم الصين بتأخير وإخفاء الإعلان عن تفشي فيروس كورونا على أراضيها. لقد تصرفنا بشفافية كاملة".

وأضاف: "يعرف أصدقاؤنا اليهود جيدا، من تجارب الماضي، أنهم (أي الآخرون) يبحثون دائمًا خلال الأوبئة عن مؤامرات وكبش فداء".

وتابع السفير: "لسنا مسؤولين عن التفشي الحالي والوضع البائس في أمريكا مع هذا الفيروس، إنه فشل القيادة والسلوك".

وختم السفير، أن الصين ترحب بالحكومة الإسرائيلية وقيادتها "غير العادية" التي نجحت وفازت في المعركة ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة خاصة، إنه مع برنامج "This Morning" أثناء زيارته لإسرائيل الخميس: "نحن قلقون بشأن الاستثمار الصيني حول العالم". وأوضح بومبيو أن هناك مخاطر "حقيقية" في التعاون مع الصين، "لأن الصين تعرض المواطنين الإسرائيليين للخطر".

وأوضح بومبيو: "نحن لا نريد أن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني من الوصول إلى البنية التحتية الإسرائيلية، وأنظمة الاتصالات الإسرائيلية - أي شيء يعرض المواطنين الإسرائيليين للخطر، وبالتالي يعرض للخطر قدرة الولايات المتحدة على العمل مع إسرائيل في مشاريع مهمة. نعتقد أن المخاطر حقيقية للغاية".

وأضاف: "أعتقد بصدق أن العالم بأسره يفهم ما يجري مع كورونا. لقد رأى العالم كيف لم يشارك الطرف الصيني العالم معلوماته حول القضية في الوقت المناسب".