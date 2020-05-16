بعد طرح الإعلان الـ13.. مواعيد تسليم 60 ألف وحدة فى الإعلان الـ10

بعدما أعلنت وزارة الإسكان، طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات، هي الفيوم، وبنى سويف، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح، من 7 يونيو المقبل، لذوى الاحتياجات الخاصة، التى يخصص لهم 5% من وحدات المشروع، و14 يونيو لجميع المتقدمين، نوضح موعد تسليم الإعلان العاشر فى مشروع الإسكان الإجتماعى.

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقارى، إنه سيتم تسليم 60 ألف وحدة في الإعلان العاشر للفائزين بها، وذلك بدءً من يوليو 2021، كما تبدأ إجراءات الاستعلام في إبريل من العام نفسه.

وأوضحت، أن هناك 220 ألف متقدم للإعلان العاشر في الإسكان الاجتماعي، ينتظرون الاستعلام، بينما سيجري تسليم 60 ألف وحدة للفائزين، كما أن إجراءات الاستعلام، ستتم قبل 3 أشهر من التسليم، أي في إبريل المقبل.