سلطنة عمان تدرس خفضا إضافيا لإنتاج النفط في يونيو

قال وزير النفط العماني، اليوم، إن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو بكمية إضافية تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل يوميا.

وذلك بعد أن نفذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في "أوبك" تخفيضات إضافية لتقليص التخمة العالمية.

وقال الوزير محمد الرمحي، لوكالة "رويترز"، عن خطط عمان إنه من المرجح أن يتم تفعيل هذا الخفض اعتبارا من يونيو، بعد أن انضمت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تنفذ في مايو ويونيو بجانب أعضاء آخرين في مجموعة "أوبك +".

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات، هذا الأسبوع، بزيادة تخفيضاتها الإنتاجية بواقع 1.180 مليون برميل يوميا إضافية في يونيو.