ضبط 232 مخالفة مرورية بأسوان

حرر رجال إدارة المرور بأسوان، اليوم، 232 مخالفة مرورية متنوعة بدوائر مراكز المحافظة خلال حملات مرورية مكبرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، " تم ضبط 232 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي.

في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش، كما تم ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 34 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في41 مخالفة، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 85 مخالفة متنوعة"