موظف يخترق حسابات عملاء شركة نقل عن طريق تطبيقات الهاتف

كشفت مباحث الأموال العامة تفاصيل قيام موظف بإحدى الشركات العاملة في مجال النقل الحديث باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، باستغلال طبيعة عمله كموظف بخدمة عملاء الشركة، وتمكن من اختراق حسابات العديد من عملاء الشركة، وغير أرقام الهواتف المسجلة على نظام عمل الشركة والخاصة بحسابات العملاء إلى أرقام هواتف أخرى خاصة به.

كما دخل على تلك الحسابات والاستيلاء على أرصدتها بالاشتراك مع آخرين بقيمة بلغت 240 ألف جنيه، عن طريق تحويل تلك الأرصدة إلى حسابات أخرى تابعة له بالشركة، وكذا القيام بعمليات شحن أرصدة لحسابات أخرى وشراء باقات تابعة للشركة، وإعادة بيعها على مواقع التواصل الإجتماعى لأشخاص آخرين بأسعار أقل من مثيلتها بالشركة، وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة.