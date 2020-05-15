استعدادا للعيد.. "الحركة الوطنية" يعد لزيارة المناطق الفقيرة

قال الدكتور سمير سيف اليزل عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب مستمر في مبادراته المجتمعية خلال شهر رمضان الكريم للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأ الحزب في دعم دور رعاية الأطفال الأيتام بملابس العيد.

وأضاف اليزل لـ"الوطن"، أن الحزب يجهز حاليا ضمن مبادرة القادة الاجتماعيين القائمة على التطوع والجهود الذاتية بعمل زيارات في المناطق العشوائية الفقيرة لدعم الأطفال وتقديم يد العون لمن يحتاجه.

وتابع أن هذه المبادرات تأتي في إطار المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الحزب بجانب العمل السياسي لدعم جميع فئات المجتمع ومساندة الدولة المصرية في جميع التحديات التي تواجهها.