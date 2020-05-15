أخبار البنوك.. إزاي تقدم في وظائف "الأهلي" لحديثي التخرج؟

يعلن البنك الأهلي المصري كل فترة عن حاجته لشغل وظائف شاغرة، لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة، ويتيح البنك إمكانية التسجيل في الوظائف المطلوبة في البنك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي له.

وتستعرض "الوطن" طريقة وشروط التقديم في الوظائف المتاحة لحديثي التخرج بالبنك كالتالي:

شروط التقدم لوظائف حديثي التخرج بالبنك الأهلي

أن يكون الخريجين من طلاب الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أو مايعادلها.

- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

طريقة التقدم لوظائف حديثي التخرج بالبنك الأهلي

وللتقدم للوظائف المتاحة بالبنك لحديثي التخرج يتم إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- الضغط على خانة الوظائف.

- اختيار خانة حديثي التخرج.

- قراءة الشروط المطلوبة واضغط على خانة "اقبل الشروط".

- الضغط على خانة قدم طلبك الآن.

يتم ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي، رقم الهاتف المنزلي، رقم الموبايل، البريد الالكتروني، ثم الضغط على خانة "قدم طلبك".