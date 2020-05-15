يتكون من 34 وحدة بيع و27 فرش تندة.. سوق الضبعة الحضاري يظهر للنور قريبا

تسابق مديرية الإسكان والمرافق بمطروح الزمن فى عملية إنشاء أول سوق حضاري بالمحافظة في مدينة الضبعة شرق مطروح للقضاء على الأسواق العشوائية.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الجمعة أعمال تنفيذ سوق الضبعة الحضارى كأحد المشروعات التى يجرى تمويلها من صندوق تطوير العشوائيات، ويتم تنفيذه والإشراف عليه من خلال مديرية الإسكان والمرافق بمطروح لتوفير أسواق حضارية بديل الباعة الجائلين.

وقال المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان بمطروح إن السوق الجديد يتكون من 34 وحدة بيع وعدد 27 فرش تندة بالإضافة إلى مبنى مخصص للأمن والإدارة والخدمات.

وأضاف "الباهى" أنه جار الإسراع فى نسب التنفيذ بعد الإنتهاء من وضع وإقامة المبانى الخرسانية ومد شبكات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف وفق التوقيتات المحددة وبالمواصفات المدرجة فى خطة تنفيذ السوق.

وأشار إلى أن السوق الحضارى فى الضبعة وصل حاليا إلى مراحل تنفيذة فى التشطيبات الأخيرة من المحارة والدهانات وتركيب الأرضيات وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإنتهاء من أعمال التنفيذ تمهيدا لتسليمة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم على إستمرارا جهود المحافظة فى القضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بمطروح المحافظة السياحية، مع تيسير الخدمات للمواطنين فى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وتعميم تجربة الأسواق العشوائية فى نطاق المحافظة بالمراكز، لنقل مطروح من مرحلة أسواق عشوائية إلى أسواق حضارية راقية بها جميع الخدمات، ومراقبة من الجهات المعنية كالتموين ومجلس المدينة ومتابعتها بشكل مستمر.