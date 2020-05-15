تنفيذ حملة للنظافة وضبط للطرق الفرعية والرئيسية بالتل الكبير

أعلن سعد بغدادي رئيس المركز والمدينة، أنه تم تنظيم حملة نهارية مكبرة لضبط الطرق والنظافة بمختلف قطاعات التل الكبير شملت أجزاء من التل البلد والحمادة وكفر حسن أفندي، والمنطقة المتاخمة لقرية التل الصغير.

وشارك في الحملة طلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة ومشرف القطاعات ورضا عصمت مشرف قطاع التل البلد، تحت إشراف أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة والتفتيش بالمركز والمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واستكمالا لحملات النظافة والضبط للطرق بمختلف قطاعات مركز ومدينة التل الكبير.

وأكد بغدادي على مواصلة الحملات فى كافة قطاعات المدينة ورفع القمامة من الشوارع والميادين والمرور على الأسواق لمنع التجمعات بين المواطنين وفض أي سوق أو سويقة عشوائية أو رسمية فورا، وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة فور وقوعها بالتنسيق مع قوات الشرطة وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.