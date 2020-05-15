اقتصاد منطقة اليورو يهوي بأكبر وتيرة على الإطلاق

أظهرت بيانات، اليوم، أن اقتصاد منطقة اليورو شهد أكبر انكماش على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع الربع السابق، نتيجة إجراءات العزل لإبطاء فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، انكمش 3.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تراجع 3.2% على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء اقتصاد، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأشار "يوروستات" إلى أن هذا أشد تراجع فصلي منذ بدء سلسلة زمنية في 1995. وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض الأكثر حدة منذ الربع الثالث من 2009، حين انكمش الإنتاج في منطقة اليورو 4.5%.

وأوضح "يوروستات" أن صادرات منطقة اليورو انخفضت 6.2% في مارس نتيجة الجائحة، لكن الواردات تراجعت بنسبة أكبر، بلغت 10.1% على أساس سنوي، ما قدم دفعة لفائض التجارة الخارجية لمنطقة اليورو إلى 28.2 مليار يورو من 22.7 مليار يورو قبل عام.

لكن التجارة بين دول منطقة اليورو تراجعت 12.1 بالمئة في مارس مقارنة مع نفس الشهر قبل عام إلى 153.3 مليار يورو نتيجة إجراءات العزل العام الهادفة لمواجهة مرض "كوفيد-19".

وسجلت فرنسا أكبر انكماش فصلي بنسبة 5.8%، تلتها سلوفاكيا بنسبة 5.4% وإسبانيا بنسبة 5.2%، وانكمش إنتاج إيطاليا 4.7% على أساس فصلي، ما يضعها رسميا في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2019.

وتجاوزت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إجراءات العزل العام على نحو أفضل لتسجل انكماشا بنسبة 2.2%، بينما كانت فنلندا هي الدولة الوحيدة بمنطقة اليورو التي استطاعت تسجيل نمو بنسبة 0.1%.

وتراجع التوظيف بمنطقة اليورو 0.2% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أول تراجع فصلي منذ بدأ "يوروستات" السلسلة في الربع الثاني من 2013، ما دفع معدل نمو التوظيف على أساس سنوي للانخفاض بحدة إلى 0.3% من 1.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.