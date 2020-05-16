إيمان السيد "رائعة" ونحب تاني ليه: مبسوطة إن الدور علم مع الناس

حالة من الإعجاب على صفحات السوشيال ميديا، بدور "رائعة"، التي تجسدها الفنانة إيمان السيد، خلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض حاليًا على قنوات cbc، واستخدام "إفيهاتها كوميكس".

وعبرت "إيمان"، في تصريحات لـ"الوطن"، عن سعادتها لما تلقته من إشادات موسعة حول دورها في "ونحب تاني ليه"، متابعة: أنا اتفاجئت بردود الأفعال على السوشيال ميديا، وفرحت جدًا، إن الشخصية علمّت مع الناس، وابتدوا يرددوا كلامها، وبنات كتير بتكتب إن الشخصية بتمثلهم جدًا وبتعبر عنهم.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد إيمان السيد، دور "رائعة"، أو "روعة"، والتي تذهب للعمل في منزل غالية "ياسمين عبدالعزيز"، التي تعيش فيه مع والدتها وجدتها وابنتها الصغيرة، وهن سيدات لا يؤمن بالرجال، بعكس روعة التي تريد الارتباط.

وأضافت "إيمان"، إنها دائمًا ما تختار أدوارها بعناية، "في الفترة الأخيرة، الناس كانت بتسألني دائمًا اختفيتي ليه؟، الحقيقة لأن اللي بيتعرض عليا، لا يلبي طموحي بعيدًا عن مساحة الدور، ولكن طبيعة الشخصية والعمل نفسه، إذا لم تكن تضيف لي بعتذر فورًا".

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.