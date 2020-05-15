استمرار حملات التعقيم ورفع المخلفات في مدينة البلينا بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج، حملة مكبرة للنظافة وتعقيم الشوارع والمناطق السياحية حيث رفع 30 طن قمامة وتطهير عدة أماكن.

قال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إن الوحدات المحلية نفذت حمله نظافة مسائية بمدينة البلينا استهدف مدخل المدينة وشارع المحطة وشارع الجمهورية وشارع التحرير وشارع مجلس المدينة، وشارع بنك مصر الجديد وشارع جسر أبو فرج وتقسيم الملعب وشارع ومنطقة الضرائب العامة وشارع البحر الأعظم.

وأضاف انه تم رفع أكثر من حوالي 30 طن من القمامة والمخلفات لكي تظهر مدينة البلينا بالمنظر الجمالي مؤكدا علي باستمرار أعمال النظافة على مدار الساعة

وأضاف انه تم تنظيم حملة تطهير وتعقيم لعدد من الشوارع: " التحرير، الجمهورية، التنظيم، جسر ابوفرج، البحر الأعظم، والشونه وبنك التنمية، والمركز، وميدان الشهيد، وميدان نهر العصير، والمركز الحضرى، والسكة الحديد، المنطقة الصناعية، ومداخل ومخارج المدينة، و مزلقان السكة الحديد، وشارع محمد الامير و العبارة النهرية، المرسى السياحي.