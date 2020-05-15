حريق يلتهم سوبر ماركت بمدينة سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في محل سوبر ماركت بمدينة سوهاج، بسبب ماس كهربائي، وأتت النيران على معظم محتوياته.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم ثان سوهاج، بنشوب حريق في محل سوبر ماركت بشارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد حسام المصري، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لمحال الوحدات السكنية المجاورة.

وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من تكييف لمطعم مجاور لمحل البقالة، نتج عن الحريق احتراق محتويات المحل واحتراق 2 تكييف أحدهما ملك شقة سكنية أعلى المحل، والآخر ملك المطعم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.